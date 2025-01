Formiche.net - La Russia barcolla. E per gli Stati Uniti potrebbe essere un’opportunità. Report Chatham House

Leggi su Formiche.net

L’economia russa, non è certo un mistero, è un gioco di specchi. Dietro le rassicurazioni di Vladimir Putin, infatti, c’è un ecosistema fragile e claudicante, stretto in una morsa di inflazione e tassi di interesse alle stelle. E questo, secondo gli osservatori dell’autorevole think tank, è una leva per l’Occidente. Perché?Premessa. “L’economia russa sta affrontando una notevole pressione a causa degli effetti della sua guerra in Ucraina. Ciò fornisce al presidente eletto degliDonald Trump uno strumento importante nei negoziati per porre fine alla guerra, attraverso sanzioni e politiche energetiche più aggressive. La questione è, però, se la nuova amministrazione statunitense sarà disposta a esercitare tale pressione o se Trump sia troppo propenso a perseguire l’amicizia con Mosca per isolare Pechino”.