Ilnapolista.it - Klopp alla RedBull: «Non volevo fare più l’allenatore. Il mio sarà più di un ruolo consultivo»

Jurgenha spiegato la sua scelta di accettare l’incarico di ‘Head of global soccer’ di Red Bull, nella conferenza stampa di presentazione presso la sede centrale del gruppo, vicino a Salisburgo. Durante la conferenza ha sottolineato l’opportunità di sfruttare la sua esperienza per contribuirecrescita internazionale del gruppo.«Non sarò mai un allenatore di una squadra della Red Bull. Ma non posso dire che non sarò mai più un allenatore nella mia vita». «Salah? Spero resti, giocatore fantastico. Io amo il calcio. So che ci sono cose molto più importanti ma l’impatto che ha è forte e io sono felice e orgoglioso di farne parte».Poi continua: «Mi considero un medico del calcio, ovunque io sia do tutto me stesso e ora lo faccio per Red Bull. Questo incarico riflette più o meno quello che».