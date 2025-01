Lapresse.it - Kate Middleton annuncia: “Il cancro è in remissione”

La principessa del Galles hato che il suoè in. In una dichiarazione pubblicata sull’account X di Kensington Palace e firmata ‘C’ come Catherine, cioè appunto, la principessa ha anche ringraziato di cuore coloro che hanno aiutato lei e il marito, il principe William. “È un sollievo” che il tumore sia ora “in” e “resto concentrata sulla ripresa“, afferma.E ancora: “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno silenziosamente camminato al fianco di William e me mentre affrontavamo tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. La cura e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali”. I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.