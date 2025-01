Inter-news.it - Inter-Bologna -1 e mercato! Un argentino in arrivo? | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Si viaggia verso, ma non solo. Dirigenti argentini in Italia per chiudere un trasferimento con i nerazzurri.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Vigilia della partita tra, recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, dopo l’allenamento di oggi a San Siro, è pronto a rilanciare due titolarissimi. Ma gennaio significa anche calcio. A tal proposito, l’sta per chiudere per un talentodel Newell’s Old Boys, ossia Tomas Perez.