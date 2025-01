Iltempo.it - Ieg sceglie Adnkronos Comunicazione come advisor corporate e media relation su Vicenza

Roma, 14 gen. (/Labitalia) - Consolidare il posizionamento di #communitycatalist, promuovere i principali appuntamenti fieristici dell'industria dell'oreficeria, gioielleria e orologeria del Paese, valorizzare una delle eccellenze italiane dislocate in veri e propri distretti con tradizioni che affondano le proprie radici nella storia, riconosciute a livello globale, diffondere la cultura del gioiello: sono gli obiettivi affidati ada Ieg-Italian Exhibition Group, società quotata in borsa su Euronext Milan, che da oltre 70 anni organizza fiere, eventi e congressi in Italia, a partire da Rimini e, e nel mondo con la mission di offrire ai partners nazionali e internazionali opportunità di business e networking.Il teamsarà il partner per ladel plant vicentino di Ieg, che conosce una fase di decisivo sviluppo proprio in questi mesi, dopo la posa della prima pietra per l'ampliamento del quartiere fieristico difirmato dallo studio Gmp di Amburgo, tra i leader dell'architettura fieristica mondiale e che ha firmato anche il progetto della Fiera e del nuovo Palacongressi di Rimini.