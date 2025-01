Ilgiorno.it - Grandate, aggredisce la titolare di un bar e le strappa la collana d’oro. Poi la fuga: identificato ventenne

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 gennaio 2025 – La sera del 13 dicembre, due uomini con il volto coperto da giacche con cappuccio e cappellino abbassato, erano entrati in un bar di, aggredendo la, una donna di 74 anni, endole unad'oro che aveva al collo. Ora i carabinieri di Fino Mornasco sono arrivati a denunciare per rapina alla Procura di Como unegiziano residente a Cuggiono, nel milanese. L’aggressione era avvenuta in tarda serata, mentre la donna era dietro il bancone e stava lavorando. I due, dopo la rapina, erano fuggiti su un’auto di cui non era stato possibile vedere modello o targa. I carabinieri avevano subito acquisito le immagini delle telecamere trovate attorno al locale, arrivando a identificare uno dei due autori. Le indagini proseguono per risalire al complice.