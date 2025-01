Cityrumors.it - Gaza, ecco la mossa di Hamas: ora la palla passa a Israele

Leggi su Cityrumors.it

, e ladi: l’accordo è sul tavolo del Gabinetto Israeliano per l’approvazione finale.Un possibile spiraglio di pace nella crisi diha accettato la bozza di un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio di decine di ostaggi detenuti. Lo confermano due funzionari coinvolti nei delicati colloqui, che da settimane vedono protagonisti mediatori internazionali, inclusi rappresentanti egiziani e del Qatar.Si attende la prossimada parte diCityrumors.it foto AnsaL’Associated Press, che ha ottenuto una copia dell’accordo, ne ha confermato l’autenticità. Fonti ufficiali, tra cui un rappresentante egiziano e un membro di, hanno ribadito che il piano è reale e frutto di lunghe negoziazioni. Tuttavia, l’accordo non è ancora definitivo: l’ultima parola spetta al Gabinetto Israeliano, che dovrà valutare se dare il via libera alla tregua.