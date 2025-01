Lapresse.it - Firenze, licenziata per ritardi al lavoro: ma per i giudici è colpa dei treni in ritardo

Leggi su Lapresse.it

Per 8 volte in 4 mesi era entrata inale per questo era stata, ma per isia di primo grado che d’appello del tribunale dierano “deiregionali” e per questo hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di licenziamento, e hanno ordinato la riassunzione con indennizzo per i mesi in cui non aveva potuto lavorare. La storia è riportata oggi dal Corriere Fiorentino.La donna, un’impiegata part time di una gelateria di, nel 2022 viene spostata dal punto vendita della stazione a un altro nel cuore del centro storico. Arrivando da Pontassieve, in provincia di, in treno tutte le mattine – con numerosisu una linea tra le più disagiate della Toscana -, a novembre dello stesso anno viene.Secondo quanto emerso nel corso dei processi, il licenziamento avrebbe avuto anche un “carattere ritorsivo”.