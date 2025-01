Fine dei lavori Piazza dei Cinquecento rinasce | oggi l’inaugurazione

Leggi su Funweek.it

Dopo lunghidi riqualificazione, finanziati con 45 milioni di euro,dei, cuore pulsante della città e snodo fondamentale per i trasporti, è pronta a svelare il suo nuovo volto.Il progetto, finanziato in parte dai fondi giubilari, ha l’obiettivo di renderedeiun luogo più accogliente, funzionale e integrato con la città. La pedonalizzazione di gran parte dell’area, la riorganizzazione dei percorsi per taxi e autobus, e la creazione di nuove aree verdi hanno trasformato radicalmente lo spazio pubblico.Ihanno interessato principalmente la zona antistante la stazione Termini., a poche ore dal, lapresenta un volto completamente rinnovato: nuove pavimentazioni, corsie riorganizzate, pensiline per l’attesa degli autobus e un’illuminazione più efficiente.