Eliminazione di Helena, i dati precisi pubblicati dopo la puntata

Contro ogni pronostico e contro i risultati di tutti i sondaggi, ieri sera non è stata Shaila Gatta ad abbandonare il Grande Fratello. A sorpresa ad uscire dalla casa del GF è stataPrestes, quella che per molti era la vincitrice annunciata dell’edizione. Un’che ha spiazzato molti, non solo i fan della modella brasiliana, ma anche diversi ex gieffini, Jessica Morlacchi in studio ha dichiarato: “No Alfonso non me l’aspettavo affatto. Non credevo che sarebbe uscita. Pensavo che sarebbe uscita Shaila. In ogni caso devo dire che è stata una degna avversaria, una grande giocatrice e una protagonista di questo Grande Fratello, devo essere onesta“.diPrestes: idel televoto.Quello di questa settimana è stato un televoto davvero infuocato, il più importante di questo GF, tanto che sono stati inviati milioni di voti.