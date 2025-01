Lanotiziagiornale.it - Dopo Cecilia Sala liberato Abedini: lo scambio di detenuti è servito

Com’è noto il Guardasigilli Carlo Nordio ha firmato domenica la richiesta di revoca dell’arresto di MohammedNajafabadi, l’ingegnere iraniano bloccato a Malpensa lo scorso 16 dicembre: su di lui pendeva il mandato di arresto internazionale degli Stati Uniti.ha fatto immediatamente ritorno a casa.“E’ contento e molto sereno, anche se non ha praticamente dormito” e da quando è rientrato a casa “si è dedicato molto al figlio piccolo”, ha riferito l’avvocato Alfredo De Francesco, suo legale. Con l’atterraggio dia Teheran si è chiusa una vicenda complessa, che ha incrociato l’arresto della giornalistain Iran.Il governo:due vicende non collegate. Ma nessuno lo credefu fermato in Italia tre giorni prima dell’arresto die da allora il loro destino si era inevitabilmente legato dietro il sospetto che la reporter sia stata imprigionata solo per ritorsione alla cattura dell’iraniano.