Bergamonews.it - Dimessa la donna accoltellata dal marito a Seriate: operata alla mano sinistra, sta bene

. È statadall’ospedale Papa Giovanni la 38enne di origine romenadalnel giorno dell’Epifania nel parcheggio della Lidl di.A sette giorni di distanza dal giorno dell’aggressione, laè tornata a casa ed è fuori pericolo: intorno alle 12 di lunedì 13 gennaio è uscita dall’ospedale dove era arrivata in gravi condizioni per via dei 14 fendenti sferrati dal, ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio.Nelle prossime settimane la 38enne dovrà comunque periodicamente tornare al Papa Giovanni per essere sottoposta a tutte le cure del caso. Dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, mercoledì 8 gennaio era stata trasferita nel reparto di Chirurgia in prognosi riservata. Domenica era stata: una coltellata le aveva infatti reciso il tendine della