Crolla antico muro di cinta nella notte

di Sandro FranceschettiL’altrato undisu via Cavour, nel centro di San Costanzo. A cedere è stata una porzione lunga circa 3 metri e alta 2 di un manufatto privato in mattoni che divide un giardino della stessa proprietà dal camminamento pubblico conosciuto da tutti come ‘Borghetto’. Una via stretta, percorribile solo a piedi, che porta fino all’ex teatrino parrocchiale. La causa del crollo, che ha suscitato una notevole eco tra i sancostanzesi, i quali conoscono molto bene e amano il vicolo in questione, è probabilmente da ricondurre a un serie di concause, a partire dalla vetustà del(che dovrebbe risalire al 1800), fino ad arrivare ad infiltrazioni d’acqua e al forte vento degli ultimi giorni. Per fortuna, grazie anche all’orario in cui è avvenuto il cedimento, intorno alle 2,30, nessuno si trovava in quei frangenti sulla stradina pubblica e non ci sono state persone coinvolte.