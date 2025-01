Ilgiorno.it - Crisi Spm, scoperti per un milione. Il piano di rilancio non convince

Leggi su Ilgiorno.it

Continua a far discutere il caso della Spm, società partecipata al 100% dal Comune di Paullo, che ha in capo la gestione degli impianti sportivi e delle mense scolastiche. Negli ultimi cinque anni, la multiservizi ha accumulatodi bilancio per quasi undi euro. Per cercare di correre ai ripari, il Comune ha commissionato a una società di consulenza uneconomico-finanziario che consenta alla Spm di proseguire la sua attività. Il suggerimento degli esperti è ampliare l’offerta sportiva, e di riflesso gli introiti, con la costruzione di campi da padel e beach volley, oltre che col restyling delle strutture esistenti. L’ente locale ha già iniziato a lavorare in questo senso: da qualche giorno è partita la ristrutturazione dei campi da basket-calcetto e da calcetto-pallavolo.