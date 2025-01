Tarantinitime.it - Comune di Taranto, Elena Pittaccio presidente della commissione pari opportunità

Tarantini Time QuotidianoLa consiglieraè stata elettadeldi, un organismo permanente di consultazione dell’Ente civico nelle iniziative riguardanti la condizione femminile per l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale.Attraverso la diffusionenormativa e l’attuazione di politiche di genere, lasvolge un ruolo attivo nel proporre interventi e piani volti a favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro e a migliorare ledi formazione e carriera, con particolare attenzione ai settori in cui la presenza femminile è limitata. Promuove inoltre il sostegno all’imprenditoria femminile e si adopera per incentivare il coinvolgimento delle donne nella vita politica e nei ruoli decisionali.