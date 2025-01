Liberoquotidiano.it - Cognex rafforza la leadership di mercato nella lettura di codici a barre industriali con due nuovi prodotti basati sull'intelligenza artificiale

I lettori diDataMan 290 e 390, supportati da un servizio clienti leader del settore, offrono affidabilità e facilità d'uso senza pariNATICK, Mass., 14 gennaio 2025 /PRNewswire/Corporation (NASDAQ: CGNX), leadervisioneindustriale, ha annunciato oggi il lancio dei lettori diDataMan® 290 e 390. Grazie alla tecnologia IA, questi lettori offrono prestazioni di decodifica affidabili per molte applicazioni in produzione.ha semplificato la configurazione e l'implementazione, permettendo a sempre più utenti di migliorare i processi di scansione deie aumentarne l'efficienza operativa."DataMan 290 ha superato le prestazioni di altre soluzioni concorrenti da noi testate, riuscendo a leggereche altri non erano in grado di leggere", ha affermato Peter Laurin?ík, CEO di MTS - Modern Technology Systems.