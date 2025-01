Lanazione.it - Cinque Terre, Scajola: “Convinti del nostro piano tariffe sui trasporti”

Genova, 14 gennaio 2025 – “Proseguiremo con l’applicazione della delibera approvata il 19 dicembre 2024 per ciò che concerne leferroviarie nelle. Ilparere rispetto a quanto proposto dall’opposizione è dunque convintamente negativo”.Si esprime così l’assessore regionale aiMarcoin risposta all’ordine del giorno presentato oggi dal Partito Democratico per eliminare iltariffario 2025 previsto per quel territorio. “Quel– informano dalla Regione Liguria – ha visto, rispetto all'anno precedente, una sensibile riduzione delle giornate cosiddette rosse (costo del biglietto 10 euro) da 104 a 35 e l’aumento al 100% della gratuità per gli abbonamenti mensili e annuali per i residenti dellee i proprietari di immobili a uso abitativo, nella tratta ferroviaria da Levanto alla Spezia Centrale.