Cina, TikTok in vendita a Elon Musk: cosa prevede l'accordo per aggirare il bando Usa

Lasta valutando di vendere gli asset Usa del socialperla messa aldella piattaforma.. La notizia arriva da Bloomerg. Le autorità di Pechino preferirebbero che la società rimanga nelle mani cinesi di Byte Dance. La legge per la messa aldiera stata firmata dal presidente Usa Joe Biden e sostenuta dalla Camera il 19 gennaio.inperilUsa (Ansa Foto) – notizie.comA meno che la Corte Suprema non decida diversamente, lo stop negli Usa del social cineseentrerà in vigore a partire dal 19 gennaio, dopo la legge del presidente Joe Biden sostenuta dalla Camera.Per questa ragione è in corso una trattativa tra Pechino edper ladelle attività Usa da parte del famoso social di proprietà del colosso cinese ByteDance.