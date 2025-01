Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, programma del giorno: tocca a Djokovic e Alcaraz, un solo italiano in campo | Orari e dove vederli in tv e streaming

Agliè tempo dei match di secondo turno: ildi Melbourne per mercoledì 15 gennaio è avaro di azzurro (unin), ma regala diversi big impegnati sia inmaschile che femminile. Nella parte bassa del tabellone degli uomini scendono inil numero 2 Alexander Zverev, che nell’ultimo match sulla Rod Laver Arena (quindi nella mattinata italiana) sfida lo spagnolo Pedro Martinez. Nella notte italiana (non prima delle ore 3) sulla Margaret Court Arenainvece a Carlos: di fronte c’é il giapponese Yoshihito Nishioka. Più o meno alla stessa ora (il match è previsto non prima delle 4 italiane) Novak Diokovic affronta il 21enne portoghese Jaime Faria. Sulla carta non ci dovrebbero essere sorprese, così come infemminile,la numero 1 Aryna Sabalenka e la numero 3 Coco Gauff affrontano rivali abbordabili (Bouzas Maneiro e Burrage).