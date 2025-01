Lanazione.it - Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, Urano Corsi è il nuovo presidente

Prato, 14 gennaio 2025 -è ildell'al(ANSMES) del Coni di Prato. Questo il verdetto emerso a seguito dell'assemblea tenutasi nei giorni snei locali del comitato pratese del CSI, alla presenza delConforti e delregionale Vaccarino., dirigenteed ex-del Panathlon, è stato eletto all'unanimità per il prossimo quadriennio olimpico e raccoglie il testimone da Riccardo Agabio. Sono stati eletti consiglieri anche Riccardo Chiti, Faustino Colombo, Salvatore Conte e Vezio Trifoni, mentre a norma di statuto sono stati cooptati fra i soci benemeriti sostenitori Bice Becheri e Vinicio Pagli. Ilha confermato che nel mese in corso, una volta ufficializzato da ANSMESil progetto per il 2025, il consiglio si riunirà per tracciare il programma ed i convegni da organizzare nelanno anche sul territorio pratese.