Asllani si ritrova | ruolo chiave di Inzaghi decisivo anche in futuro

Venezia-Inter ha restituito unrecuperato, tecnicamente e mentalmente. Un fatto importanteper il, che ha come motore.SETTIMANA NEL MIRINO –non ha vissuto una settimana facile post Supercoppa. Tutte le colpe infatti sono andate su di lui, facendone il capro espiatorio da sacrificare al più presto. Tradotto, nessuno voleva più vederlo in campo. Nessuno tranne. Che per sua fortuna è l’unico a dover realmente decidere del suo destino. E così col Venezia è arrivato il riscatto.CURA PSICOLOGICA – Dopo la vittoria in campionatoha parlato ai microfoni, spiegando bene cosa ha vissuto. C’è una frase in particolare che rivela quanto sia stata importante la fiducia di: “Lo ringrazio perché oggi non era facile schierarmi dopo tutto quelle critiche.