Amici 24 eliminato | Ilan Muccino deve abbandonare il talent | Video Witty Tv

Un fulmine a ciel sereno. Ad24. Cosa è accaduto? Non è stato per colpa di una sfida o per un provvedimento disciplinare. Il cantante è stato buttato fuori daldalla sua prof, Anna Pettinelli. Dopo essere passato da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli, perché il primo l’ha sostituito con Jacopo Sol senza però eliminarlo, ma cedendolo alla sua collega,ha avuto la possibilità di iniziare un nuovo percorso con un’altra prof. Cosa è accaduto ora? Ebbene Anna Pettinelli sta iniziando a pensare al Serale deldi Maria De Filippi. In quest’ottica ha deciso quali cantanti portare con sé e ha pensato di non aver posto per. Ecco cosa è accaduto nelTv.