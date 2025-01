Spazionapoli.it - Addio Kvara, un tifoso sui social ci va giù pesante: il gesto è fortissimo – VIDEO

Calcio Napoli notizie – In queste ore dovrebbe concretizzarsi totalmente l’di Khvichatskhelia, direzione Paris Saint Germain: intanto, spunta lo sfogo di undivenuto virale.Le notizie riguardanti il calcio Napoli spiegano uno scenario ormai divenuto chiaro davanti agli occhi di tutti: l’attaccante Khvichastkhelia è ormai a un passo dal diventare un nuovo acquisto del Paris Saint Germain. Sono attese novità circa la definizione dell’affare tra il club parigino e quello partenopeo, dopo che nelle scorse ore c’è stata un’intesa verbale sui termini dell’accordo (clicca qui per tutti i dettagli).Una situazione che ha lasciato senza parole i tifosi della SSC Napoli, che hanno nel georgiano un vero e proprio simbolo del terzo Scudetto della propria storia. Nessuno si aspettava unin queste modalità e, soprattutto, già in questo mercato di gennaio.