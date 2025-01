Davidemaggio.it - Uomini e Donne: la scelta di Martina De Ioannon (Spoiler)

Nel giorno della messa in onda dello smascheramento di Michele Longobardi, la produzione diha registrato ladiDe. Questo pomeriggio, la tronista – ex volto di Temptation Island – ha infatti scelto chi intende conoscere al di là delle telecamere tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre. Come anticipato dagli account ufficiali della trasmissione, la preferenza diè ricaduta sul 22ene Ciro. Niente da fare dunque per Gianmarco, protagonista suo malgrado di un epilogo per niente scontato, dato che Deè sembrata incerta fino all’ultimo sulla sua. Con il lieto fine di, dato il sì di Ciro, l’unica tronista ancora in carica è quindi Francesca Sorrentino. E’ dunque facile pensare che nel corso delle prossime registrazioni Maria De Filippi presenterà i tronisti della seconda parte della stagione in corso di