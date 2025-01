Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri è il nuovo tronista!

Pochi minuti fa, Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta all’interno dello studio die trae Ciro Solimeno, laromana ha deciso di uscire dal programma in compagnia del corteggiatore campano, preferendolo così al rivale romano (QUI per leggere le anticipazioni).Proprio quest’ultimo, come riportato dal profilo ufficiale della trasmissione, è diventato il, che affiancherà Francesca Sorrentino, dopo la cacciata di Michele Longobardi, a cui abbiamo assistito questo pomeriggio.Una notizia che certamente farà la felicità dei fan dell’ex corteggiatore: sui social, infatti, pur essendo in molti a sperare nel lieto fine per Martina e, non sono mancati gli appelli affinché, nel caso in cui Martina facesse un’altra scelta, potesse diventare ile trovsre anche lui la sua anima gemella.