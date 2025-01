Isaechia.it - Uomini e Donne, Genny Casu commenta la figuraccia di Michele Longobardi e “ridimensiona” quella di Alessio Pecorelli

Sta andando in onda da qualche giorno in quel diilgate, ovvero la cacciata dagli studi del tronista già spoilerata grazie alle anticipazioni che avevano fatto il giro del web prima delle festività natalizie.Il pubblico, sempre più impaziente, finalmente è stato soddisfatto. La Befana – oltre a portarsi via tutte le feste – ha dato inizio sugli affidabili teleschermi sintonizzati su Canale 5 a una delle figuracce più esilaranti di tutte le edizioni del dating show di Maria De Filippi, seconda o a pari merito con il famoso fidanzato nell’armadio dei tempi di Sara Affi Fella.In tanti in questi giorni sono intervenuti are le “gesta” messe in atto dadurante il suo percorso nel parterre del Trono classico di, fra profili fake usati st contattare altrea chat h0t con una ex corteggiatrice, ovvero Alessandra Somensi.