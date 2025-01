Agi.it - Uccise il padre violento per difendere la madre, assolto in appello Alex

Leggi su Agi.it

AGI - La Corte di assise didi Torino haPompa, (che nel frattempo ha preso il cognome della, Cotoia) il 22enne che nel 2020 a Collegno, nel Torinese,il52enne a coltellate perladall'ennesima violenza. La Cassazione aveva disposto un nuovo processo dopo avere annullato la precedente sentenza, che nel dicembre 2023 aveva condannato il giovane a 6 anni, due mesi e venti giorni. "Vederesorridere è qualcosa di inimmaginabile, mi ha dato una gioia infinita". Così l'avvocato Claudio Strata, legale difensore diPompa Cotoia. "Non ci possono mai essere certezze nel nostro mestiere - ha aggiunto il legale - anche se in questi anni ho sempre sostenuto la sua innocenza, sostenendo che non ha agito per offendere ma solo per".