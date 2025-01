Oasport.it - Sofia Morini: “Curtis un talento, devo cercare di stare al suo passo. Con Burlina lavoriamo sulla tecnica”

Leggi su Oasport.it

La prima nuotatrice azzurra ad avere ottenuto risultati di un certo peso nei 200 stile libero femminili dopo l’era di Federica Pellegrini.sta cercando di farsi strada nel difficile mondo del nuoto ad altissimo livello e la sua crescita costante è tra i fenomeni più interessanti della squadra tricolore, che ha dato il via a un nuovo quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Di questo e di altro si è parlato con l’atleta nell’ultima puntata di Swim Zone, format di approfondimento sul canale Youtube di OA Sport, condotto da Aglaia Pezzato e da Enrico Spada.Una stagione 2024 particolarmente impegnativa: “Un anno molto intenso, serviva un po’ di pausa per ricaricare“. Per lei, un Mondiale in vasca corta a Budapest (Ungheria) in cui è arrivata la prima finale individuale nei 200 stile libero: “Non l’ho vissuta come un traguardo, ma soprattutto come un punto di partenza.