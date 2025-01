Amica.it - Quando Oliviero Toscani diceva: «Fare il fotografo vuol dire avere senso critico»

Leggi su Amica.it

(askanews) –è scomparso nelle prime ore del 13 gennaio 2025. Ripubblichiamo l’intervista realizzata con ia novembre 2022, in occasione della mostra alla Galleria Mazzoleni di Torino per gli 80 anni del.Dalle fotografie più celebri, che hanno fatto il giro del mondo su riviste, muri, televisori, sino a lavori inediti, come quelli dedicati al Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina.ha compiuto 80 anni e anche la Galleria Mazzoleni di Torino ha deciso di celebrare l’anniversario con una mostra antologica curata da Nicolas Ballario. Dall’anoressia all’Aids, dalle pubblicità ai ritratti dei grandi artisti americani, tutta la carriera dipassa a suo modo sulle pareti della galleria. E insieme a essa passa anche il racconto di un protagonista della vita culturale degli ultimi decenni.