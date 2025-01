Fanpage.it - Proteina dei pesci ripara il cuore dopo un infarto: possibile svolta contro le malattie cardiache

Leggi su Fanpage.it

Un team di ricerca internazionale ha scoperto che laHmga1 presente neizebra è in grado dire ildanneggiato, sostituendo le cellule. Nell'uomo,uno un'altra patologia cardiaca, ciò non avviene. Lafunziona suldei topi (anch'esso non "rigenerabile"), dunque ci sono grandi speranze che possa fare lo stesso con noi. Potrebbe essere unal'insufficienza cardiaca e altrecardiovascolari.