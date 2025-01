Lanazione.it - Per la Tarros un brutto ko. Al PalaSprint vince il Siena

96107SPEZIA: Pettinaroli 3, Manto, Ramirez 9, Vespa ne, Gogishvili 8, Merlo 14, Loschi 13, Giazzon ne, Morciano 25, Steffanini 4, Tedeschi ne, Dias 20. All. Mori. TL: 31/41. COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Radchenko 6, Nasello 18, F. Paoli 28, M. Paoli 5, Banchi 13, Zeneli 10, Bruttini 2, Bastone 23, Torrigiani 2. All. Belletti. TL: 23/28. Arbitri: Stefano Vozzella di Genova e Davide Cirinei di Pisa. Parziali: 26-31, 48-62, 78-83. LA SPEZIA - Ora c’è anche la matematica. La corsa all’ultimo posto utile per i play-off finisce qui. La sconfitta contro il quotato Costone e soprattutto le vittorie di Quarrata e Mens Sana oltre a quelle di Virtuse Cecina sigillano l’impossibilità di arrivare nelle prime 6 a quattro turni dalla conclusione di questa prima fase del girone B della serie B Interregionale.