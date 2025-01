Movieplayer.it - Oscar 2025: slitta ancora l'annuncio delle nomination, ma la cerimonia si terrà comunque il 2 marzo

Leggi su Movieplayer.it

L'aglia causa degli incendi di Los Angeles, ma ladi premiazione rimane fissata per il 2. A seguitonumerose modifiche legate agli incendi che hanno colpito Los Angeles, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ha deciso di apportare nuovi cambiamenti al calendarioprossime premiazioni degli. Leper la 97ª edizione degli Academy Awards saranno annunciate giovedì 23 gennaio alle 5:30 del mattino (ora PT). Questo rinvio arriva dopo che la data originale, fissata per venerdì 17 gennaio, era già stata spostata la scorsa settimana a domenica 19 gennaio. L'avverrà durante un evento virtuale, senza la tradizionale copertura mediatica in presenza. Inoltre, l'AMPAS ha esteso nuovamente il periodo .