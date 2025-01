Olio esausto sugli argini del Fiume Ufente | è allarme inquinamento

Leggi su Ilfaroonline.it

Terracina 13 gennaio 2025 – I “turisti dei rifiuti”, che periodicamente sfruttano glidei fiumi per abbandonare materiali di scarto di ogni sorta questa volta hanno scaricato fusti, taniche diesausti e rifiuti di ogni genere, sulle sponde delnel Comune di Terracina.Ad accorgersi dei contenitori, abbandonati probabilmente gettati nella notte tra venerdì e sabato scorsi assieme filtri e attrezzi per il cambio dell’, sono state le Guardie Ittiche della Fipsas, i quali, tra l’altro hanno rimosso più bustoni d’immondizia che stavano per finire in acqua. L’è considerato un rifiuto pericoloso e se smaltito in modo sbagliato può trasformarsi in un potente inquinante: un solo litro d’sversato nell’ambiente può inquinare un milione di litri d’acqua e per tale motivo è alta la Guardia delle Guardie ittiche Fipsas contro chi inquina il nostro territorio.