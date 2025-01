Ilgiorno.it - Nuove case a Porto di Mare. Area occupata e ricorsi al Tar: "Da qui non ce ne andiamo"

low cost adi? Lo scorso dicembre il Comune ha lanciato un avviso esplorativo per capire se ci sono imprese disposte a realizzare in quest’nella periferia sud-est della città nuovi alloggi a prezzi d’affitto accessibili. Ma non sarà facile raggiungere l’obiettivo, perché buona parte del terreno comunale è ancora occupato da una serie di attività imprenditoriali e commerciali: lo Sporting Corvetto (presente dal 1971), l’azienda Cagnetti Imballaggi (lì dal 1957) – entrambi continuano a pagare l’affitto al Comune –, il Tennis dei Pini e altre attività abusive. Il consigliere di FI Alessandro De Chirico ha presentato un’interrogazione per chiedere cosa vuole fare la Giunta con le attività che ancora pagano l’affitto. Nella risposta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi sottolinea che l’amministrazione intende "procedere con la ripresa in consegna delle aree di proprietà", aree "destinate al Piano straordinario per la Casa" e aggiunge che la Giunta "ha da tempo avviato un confronto con le realtà che ancora occupano l’e sta garantendo loro la possibilità che individuinoaree dove poter localizzare le loro attività".