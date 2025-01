Liberoquotidiano.it - "Ma chi è questo, mai visto". Colpo di scena ad Affari tuoi, ecco chi gioca stasera | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lunedì 13 gennaio è andata in onda una nuova puntata di, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma prima di accogliere il concorrente di, lo showman napoletano ha dato il benvenuto al nuovo pacchista della Regione Emilia Romagna. Si chiama Mario, è originario di Imola e di mestiere fa l'autista. Il concorrente, invece,in rappresentanza della regione Valle d'Aosta e fa l'agricoltore. Si chiama Andrea e, come ricorda De Martino, per l'occasione "si è vestito come una delle melanzane che coltiva". Ed è venuto are negli studi dicon la sorella Sinni. Lei, invece, fa tutt'altro: è una personal trainer. Il pacco da loro scelto è il numero nove. Il nuovo concorrente dinon ha trovato il favore dei telespettatori. In tanti, infatti, hanno dichiarato sui social di non averlo maidurante le scorse puntate.