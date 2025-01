Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Manolo anima della squadra, Lucchesi flop. Sersanti corre per due. Meroni la solita certezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

BARDI 6. Praticamente uno spettatore. Si nota solo nel finale: smanaccia un cross velenoso e poi sbaglia un rinvio, innescando un tiro di Sibilli a lato. SAMPIRISI 6.5. Dalle sue parti c’era il temibile Dorval. Lui non si scompone mai, e ritrova solidità e chiusure dopo qualche prova con sbavature.6.5. È una, lo stacanovista. Si scontra bene sia con la velocità di Lasagna sia con la fisicità di Novakovich: non servono chiusure d’autore, ma il suo piedone c’è sempre.5. Peccato per il rosso: lascia i suoi in 10 per tutto il secondo tempo per un gomito alto su Mantovani, anche se la dinamica è particolare perché anche il pugliese è scomposto una frazione di secondo prima. Era partito bene: al 12’ bella sgroppata con assist a Maggio che ci prova venendo murato. LIBUTTI 6.