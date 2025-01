Ilnapolista.it - Kvaratskhelia trattativa in corso a Nizza, le parti contano di chiudere tra martedì e mercoledì

Napoli e Psg sono attualmente al lavoro per trattare il trasferimento di Khvicha. Le Parisien scrive“Il georgiano di 23 anni vuole lasciare l’attuale leader della serie A per raggiungere Parigi are da questo gennaio. A, lediscutono ora del prezzo, considerando che la transazione andrà a buon fine. Prima è meglio è per tutti. Il Napoli deve guardarsi intorno per reclutare una nuovo ala mentre Luis Enrique conta sul suo nuovo giocatore per farlo giocare il prima possibile. Per esempio contro Reims il 25 gennaio se il giocatore avrà firmato il suo contratto per allora.Leggi anche: Rifiutareè una follia. Rispetto a quest’estate il Psg risparmierebbe 40 milioniSi tratta di soldiIl PSG spera in un trasferimento compreso tra 65 e 75 milioni di euro, a seconda dei bonus.