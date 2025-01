Zonawrestling.net - Kendal Grey, talento puro e voglia di vincere

Leggi su Zonawrestling.net

Per questo nuovo appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, voglio parlarvi di una delle nuove leve della WWE e del mondo di NXT, parlo della 23enne americana. Il suo arrivo è alquanto recente dato che dopo aver firmato con la WWE nel 2023 come parte al progetto NIL (Next In Line), ha fatto il suo debutto nel marzo di quest’anno a Level Up. Ha un background nel wrestling amatoriale a livello scolastico e di college, ma ha fatto anche altri sport come la ginnastica, jiu-jitsu e non solo. Quindi il suo stile sul ring è un mix tra rapidità e una buona tecnica seppur ancora un po’ grezza (dal mio punto di vista). Dal mese di marzo ha preso parte a diversi show televisivi settimanali per il brand di NXT, riportando più sconfitte che vittorie effettivamente, ma ha avuto anche una grande occasione ad agosto in un NXT Women’s Title #1 Contendership Gauntlet Eliminator Match dove però ha vinto Jaida Parker.