Ita Airways-Lufthansa closing rinviato, c’è stallo sul futuro Cda

Chiusura delle trattative per l’acquisizione di Itada parte dirimandata. L’assemblea in prima convocazione non si è tenuta ed è stata riprogrammata per mercoledì 15 gennaio. Al momento quindi non è stato ancora stabilito il nuovo Consiglio di amministrazione di Ita, con le cinque poltrone che saranno divise tra i nomi espressi dal ministero dell’Economia e quelli decisi da, di cui uno è il manager Joerg Eberhart, con poteri di amministratore delegato.Rinviata decisione Cda del-ItaC’è chi parla di tensione in seno al governo per la nomina delle poltrone nel Consiglio amministrativo di Ita. Quello che si sa al momento è che la partita non è stata chiusa nella giornata, con l’assemblea rinviata a mercoledì 15 gennaio.La compagnia nominerà due dei cinque consiglieri che siederanno al Cda, tra questi Joerg Eberhart come amministratore delegato.