Lapresse.it - Incendi Los Angeles, interi quartieri in cenere: le terrificanti immagini areali

Leggi su Lapresse.it

Circa 150.000 persone nella Contea di Losrestano sotto l’ordine di evacuazione per gli, con più di 700 residenti che sono stati sfollati in nove rifugi. I funzionari hanno detto che è improbabile che la maggior parte degli ordini di evacuazione nell’area di Palisades venga revocata prima che l’allerta rossa scada mercoledì sera. In totale, i quattrohanno consumato più di 160 chilometri quadrati, un’area più grande di San Francisco. I morti accertati sono ora 24. Tra le possibili cause di uno dei roghi che stanno devastando Losci sarebbe anche un guasto elettrico. Secondo la Cnn i vigili del fuoco stanno indagando se le apparecchiature elettriche Edison abbiano contribuito all’o di Hurst. Nelledi Losdistrutti dalle fiamme.