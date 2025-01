Bergamonews.it - Incendi di Los Angeles, il bergamasco Davide Locatelli: “Fiamme alte 10 metri, uno scenario devastante”

I numeri sono tremendi: 24 morti accertati, migliaia di feriti, centinaia di migliaia di sfollati. Da giorni Lossta affrontando una serie diche ha distrutto diversi quartieri, provocando danni che, secondo le prime stime, si possono quantificare in oltre 150 miliardi di dollari. È stato classificato come il secondo più grande nella storia degli USA. Nella città della California vive anche, pianista e compositore, che tre anni fa si è trasferito sulla costa ovest degli Stati Uniti.I quartieri più colpiti sono quelli di Palisades, la cui area è stata completamente rasa al suolo, North Hollywood, Sunset Boulevard, anche la città di Malibù non esiste più, è stata completamente devastata, idem Pasadena. “Io vivo nella zona di Beverly Hills”, racconta, “tutte le zone del mio circondario sono state bruciate, la mia invece fortunatamente per ora è rimasta intatta, perché è più interna e quindi più protetta”.