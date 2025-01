Sport.quotidiano.net - "Il destino nelle nostre mani». Inzaghi vuole uno scatto da Serie A: "D’ora in poi dipenderà tutto da noi»

di Michele Bufalino Un’occasione enorme, quanto un dirigibile. Con il pareggio dello Spezia contro la Juve Stabia il Pisa ha la possibilità, vincendo, di andare a +7 dal terzo posto. "in poida noi - ha dichiaratoin conferenza stampa, presentando il match -. Abbiamo il". Nel primo impegno casalingo del nuovo anno, i nerazzurri saranno chiamati a confermare la straordinaria condizione mostrataultime due partite. "Un po’ di riposo ci ha dato ulteriore energia, voglio lo stesso atteggiamento di Sassuolo e Sampdoria - prosegue il tecnico -. Il campionato è lunghissimo, sarà in salita, ma penso soltanto a noi. Dobbiamo alzare le antenne". Contro la Carrarese, una delle formazioni più in forma del campionato, il Pisa dovrà fare a meno di Vignato (problema alla caviglia), mentre il resto del gruppo è a disposizione, in attesa soltanto del via libera per il neoarrivato Meister, destinato a diventare un altro tassello importante in un reparto avanzato già ricco di qualità.