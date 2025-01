Giro d’Italia 2025 partenza dall’Albania e percorso più duro | le tappe della 108esima edizione

Leggi su Open.online

il 9 maggio da Durazzo, arrivo tre settimane dopo a Roma. È stato presentato ildel, che inizieràe si concluderà l’1 giugno, dopo 3.413 chilometri, due cronometro individuali (in tutto 42,3 km), 38 km di sterrato, 30 di strade bianche. E 52.500 metri di dislivello, il 20% in più di quelli dell’anno scorso. Per questoo ilsi preannuncia piùrispetto alla scorsae, idealmente, più emozionante. La Cima Coppi del, giunto alla, è stata fissata sul Colle delle Finestre, con i suoi 2.178 metri. La Montagna Pantani sarà sul Passo del Mortirolo mentre la Gubbio-Siena sarà la Tappa Bartali. Per l’ex ctNazionale di ciclismo Davide Cassani il belga Wout Van Aert è tra i favoritigara. «Nella prima settimana mi sembra un po’ menorispetto all’anno scorso, la terza settimana è la più dura con tre tapponi veri e propri», ha dichiarato citato dal Corriere, «nelle prime tre, a parte la cronometro, ce ne sono due dove ci sono un paio di salitelle nel finale, quindi non sono per velocisti veri e propri».