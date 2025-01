Lanazione.it - Firenze, va in scena il musical West Side Story al teatro Verdi

, 13 gennaio 2025 – Aldida giovedi 16 a domenica 19 gennaio va inil, adattamento e regia Massimo Romeo Piparo. Spettacoli ore 20,45, domenica ore 16,45. È l’unica data in Toscana. Il, nella versione adattata per il pubblico italiano, si annuncia come una delle novità più attese della stagione teatrale del. Lo spettacolo promette intense emozioni grazie alla grandiosa colonna sonora eseguita dal vivo sul palco dele da una trama dai toni forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte. Ambientato nell’Uppera New York nella metà degli anni ‘50, ilè liberamente tratto dal Romeo e Giulietta di Shakespeare. Interamente musicato dal compositore statunitense Leonard Bernstein, ilsegnò un punto di svolta nele, trasformando il genere in grado di affrontare problemi rilevanti e non solo di puro intrattenimento.