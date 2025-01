Lanazione.it - "Evento Sia" apre a Riglione: un nuovo punto di riferimento per l’allestimento di eventi

Pisa, 13 gennaio 2025 – A, in Via Fiorentina n. 441, nasce “Sia”, una nuova attività specializzata in oggettistica e allestimenti per. Al taglio del nastro presenti il Direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la Referente Sindacale Confcommercio Pisa Agnese Profeti. Un progetto che nasce dalla determinazione e dalla passione dell’imprenditrice Silvia Cotelea, che ha trasformato il suo sogno in una realtà concreta. “Posso dire di aver realizzato il mio sogno” - afferma l’imprenditrice - “Certo, c’è sempre spazio per migliorare, ma siamo arrivati dove volevo. Il nostro obiettivo è quello di rendere ogni momento di festività speciale, creare sorprese che aggiungano un tocco unico e originale a ogni