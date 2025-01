Sport.quotidiano.net - Eccellenza: gara sospesa qualche minuto per una rissa in tribuna. Doppio vantaggio sprecato. Il Viareggio rischia anche la beffa

Fucecchio 22 FUCECCHIO: Ghelardoni, Taddei (58’ Fiorini), Mariani, Agostini, Geniotal (89’ Mazzoni), Sciapi. All. Targetti.: Carpita, Bellini (64’ Frroku), Nannetti, Bianchi, Sorbo, Bertacca, Baracchini (89’ Ricci), Remedi, Morelli, Bibaj (79’ Goh), Ortolini (89’ Minichino). All. Amoroso. Arbitro: Ferrara di Piombino. Reti: 11’ Bibaj (V); 50’ Nannetti (V), 71’ rig. Sciapi (F), 77’ Fiorini (F). Note: espulso Remedi (V) all’88’ per doppia ammonizione. FUCECCHIO – Butta al vento tre punti che sembravano già incamerati ilche haa Fucecchio, in una domenica difficile vissutasugli spalti (laè statapera causa di unafra tifosi poi sedata dai carabinieri), unacquisito. Il coraggio e la caparbietà dei padroni di casa non bastano a spiegare la rimonta subita nel giro di 6 minuti fra il 71’ e il 77’.