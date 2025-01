Domani CdM, all'odg sistema scolastico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.35 La riorganizzazione delapprodain Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che è una riforma del Pnrr, è all'ordine del giorno della riunione del CdM convocato per le 13 a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, per cui è previsto l'esame preliminare. Atteso invece l'esame definitivo per il decreto del presidente della Repubblica con il regolamento sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati da fondi per la politica di coesione