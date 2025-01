Bergamonews.it - Cucina e camera da letto, un rinnovo senza tempo

dadell’appartamento di una coppia di cinquantacinquenni cambiano pelle per dialogare con il presente e il futuro, adattandosi a nuove necessità, gusti che evolvono e modalità diverse di vivere la casa.La soluzione? Un look che attraversa l’abitazione e si fonda su tre concetti: luce, dialogo cromatico e funzionalità.Per entrambe le stanze abbiamo suggerito ai clienti di intervenire sulle porte di accesso trasformandole in pareti divisorie in vetro con apertura a libro per disegnare una sorta di quinta che delimitasse lo spazio e le aree d’uso. In questo modo si sono valorizzati la luce e l’effetto open space, contrariamente a quanto avveniva con la vecchia disposizione che risultava scura e soffocante.Questo tipo d’intervento ha creato flessibilità e apertura, mentre i nuovi arredi hanno contribuito a creare un nidoda riempire e completare con gli oggetti personali della coppia.