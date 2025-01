Lanazione.it - Commissioni a ingresso autorizzato, il presidente del Consiglio comunale Ciacci: “Porte aperte”

Siena, 13 gennaio 2025 – Non si placano le polemiche sulla bozza di regolamentoche prevede nelleconsiliari (per leggeal pubblico) un accesso ’blindato’ per i giornalisti, preventivamentedaldella commissione stessa, tramite richiesta alla Segreteria del. Sul caso interviene Davidedel, come è nato l’atto ’incriminato’? “Da uno degli incontri periodici che faccio con i presidenti delle. La bozza è una prima sintesi in attesa della revisione del Regolamento dele voleva offrire delle buone pratiche, per uniformare i lavori delle. I presidenti dellehanno presentato la richiesta di stilare il documento”. Perché cambiare le norme se c’è già un regolamento che riporta chiaramente che, salvo i casi di secretazione, lesono sempre? “Lesono libere e, possono partecipare i cittadini che lo desiderano, mentre per i giornalisti la bozza di regolamento prevede una richiesta di accredito.