Cina la più grande minaccia Da Fbi e Cia un memo all’amministrazione Trump

Sarà lala principale sfida, una sfida generazionale, per gli Stati Uniti nel prossimo futuro. A dirlo è Christopher Wray, direttore dimissionario del Federal Bureau of Investigation (Fbi), in un’intervista esclusiva al “60 Minutes”, programma dall’emittente CBS. Wray, nominato dalla prima amministrazionenel 2017, lascerà il suo incarico tre anni prima della scadenza del mandato. “Tengo moltissimo all’Fbi, alla nostra missione e in particolare al nostro personale”, ha spiegato. “Ma il presidente eletto” Donald“aveva spiegato che intendeva apportare un cambiamento, e la legge prevede che possa farlo indipendentemente dalla ragione o meno”, ha detto ancora. “La mia conclusione è stata che la cosa migliore per il Bureau era cercare di farlo in modo ordinato, per non spingere l’Fbi ancora di più nella mischia”.